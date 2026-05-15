「BKB」ことお笑い芸人のバイク川崎バイク（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。新たな宣材写真を公開した。BKBは「NEW！宣材写真新しくなりました」とつづり、普段のサングラスにロンT姿ではなく、メガネにスーツ姿で格好よく決める宣材写真を投稿。写真には、BバリNEW宣材写真KここにB爆誕の文字が乗せられている。また、Q＆Aも投稿。スーツ姿の理由については「芸の幅を見せるためにと、あとは、普段あんまり