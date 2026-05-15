化学メーカーなどが加盟する日本化学工業協会の岩田圭一会長は、ナフサや化学製品などの中東情勢の影響について、川上での原料の維持や供給体制は整っているとした上で、川中などの流通の目詰まりについては、「解消されてきている」との認識を示しました。岩田会長は会見で、サプライチェーンの川下でインクや塗料などの不足感があることを問われ、化学製品は種類が多いことなどから、通常時でも目詰まりや不足は起きているとし、