栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人の女性がバールのようなもので殴られて死亡した事件で、警察は逃走していた少年を神奈川県相模原市で緊急逮捕しました。【映像】事件現場付近の様子捜査関係者によりますと、14日朝に上三川町の住宅に複数人が押し入り富山英子さん（69）が殺害された事件で、警察は逃走していた少年1人を神奈川県相模原市で緊急逮捕しました。これまでに別の少年（16）が強盗殺人の疑いで逮捕