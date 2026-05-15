内野海老名市長（手前左から５人目）や黒岩知事（同３人目）らから要望書を受け取る林総務相（同４人目）＝１５日、総務省政令市を道府県から独立させる「特別市」構想を巡り、横浜、川崎、相模原の３政令市を除く県内全３０市町村と県が１４日、財政面などへの不安から法制化に反対する要望書を総務省に提出した。県によると、都道府県単位で国に要請したのは全国で初めて。一方、法制化を求める３政令市の首長は１３日に連名で