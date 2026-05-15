モデルで美容家の原志保（56）が15日までに、インスタグラムを更新。リゾートでのコーディネートを紹介した。原は「ちょっとリゾート地へ行ってきましたそんなリゾートでの着回しコーデのご紹介旅先では、朝昼晩でシーンによってコーディネートを変えたりするので、着回しが効くようについ白と黒ばかりになってしまいます」とコメントし、リゾート地でのコーディネートを動画で紹介した。ワンピース姿やショートパンツ姿、水着