Image: KinoMasterskaya / Shutterstock マイクロプラスチックが大気中を漂っているのは知ってたけど、温暖化までさせていたとは、けしからんにもほどがあるな。マイクロプラスチックは、もはや私たちの生活のあちこちに入り込み、土壌や水、さらには人間の体内からも見つかるようになってきました。当然のように大気中にも漂っているわけですが、新たな研究によると、地球温暖化の一因にも