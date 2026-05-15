猛虎のスコアボードから、ついに「攻撃の火」が消えた。阪神は１５日の広島戦（甲子園）に０―２で敗れ、今季３９試合目で初の完封負けを喫した。開幕から続いていた連続得点は球団４０年ぶりの「３８」でストップ。相手先発の栗林良吏投手（２９）の前に打線は沈黙し、放った安打は１回二死一塁から大山悠輔内野手（３１）が右前へ運んだ１本だけだった。立ち上がりに唯一の好機はあった。１回一死から森下翔太外野手（２５）