グラビアアイドルの青井春(28)が、12日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】これが“チート級”スタイル！衣装からあふれ出さんばかりの破壊力 青井は「チート級スタイル」と称される抜群のプロポーションで活躍するグラビアアイドル。自慢の“B90”砲で人気を博している。 同誌では約3年ぶりの登場で、美しいプロポーション健在をアピール。誌面カットとして、グラマラス