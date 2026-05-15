グラビアアイドルから競輪選手に転身し、2025年にはオールスターにも選出されたタレント・日野未来（みらい＝33）が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】12年前の姿「中原未来」名義でガールズアワードにも出演した 同誌への登場は12年ぶり、2025年6月に引退して以降初のグラビアとなる。太ももパッツパツの自転車に乗る姿やしっかり盛り上がった力こぶを見せ