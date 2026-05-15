現代の自動車は車輪のついたコンピューターのようなもので、数えきれないほど多くのセンサーを搭載しています。自動車メーカーはこれらのセンサーを用いて収集したデータを販売することで、収益化しています。これに対処するべく、セキュリティアーキテクトのアルカディ・テテルマン氏が、自身の自動車に搭載されているモデムおよび内蔵GPSを物理的に取り外したと報告しました。Removing the Modem and GPS from my 2024 RAV4 Hybr