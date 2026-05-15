「あなた今、幸せ？」という問いが、⾃分に返ってきたとき、ようやく彼らは⾃らの現在地点に⽬を向ける。すれ違う夫婦の現在と、かつての記憶を揺さぶる友⼈との再会。過去に引き寄せられながらも、今の「幸せ」の輪郭を探す⼈々を描いた映画『猫を放つ』が公開中です。【ストーリー】写真家の妻マイコとの距離に悩む音楽家のモリは、かつての友人アサコと、思いがけない再会を果たす。その出会いは