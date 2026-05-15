森三中・大島美幸とガンバレルーヤのよしこ、まひるからなる３人組音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１５日、都内で２周年記念イベント「ＭｙＭ２ｎｄＤｅｂｕｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ」を行った。Ｍａｈｉｒｕが「お前ら楽しんでいけよ！」と呼びかけると黄色い歓声が上がった。「君は１０００％」で幕開けすると、続けて「超ＮＡＭＡＩＫＩ」を歌唱。体への負担が大きかったのか、ＭＣで息切れする声が