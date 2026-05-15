プロレスラーのイヨ・スカイが17日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。【動画あり】舞台から日常まで…女王イヨ・スカイを密着世界最大、アメリカのプロレス団体・WWE。その試合は、150か国以上10億人がテレビや配信を通じて熱狂しているといわれる。年に一度開催される大会「レッスルマニア」には6万人近い観客が訪れ、アメリカン・フットボールの「スーパーボウル」に匹敵する盛り上がりを見せる。リン