◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-5 中日（15日、バンテリンドーム）初回に先制し、その後もリードを積み上げたヤクルト。終盤には逆転満塁弾を浴びる場面もありましたが、攻撃の手を緩めず勝利しました。初回、サンタナ選手の第9号ソロで先制したヤクルト。2回にも、古賀優大選手が放った2塁打に相手のエラーが絡み2点目を奪います。さらに5回にもサンタナ選手がタイムリー。リードを着々と積み上げます。援護をもらった先発・高