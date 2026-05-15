4人組グループ・Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」のミュージックビデオ（MV）が15日、公開された。【動画】Aぇ! group、公開されたHOTELで繰り広げるドタバタMV同曲は6月12日全国公開になるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。今回のミュージックビデオの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ、6つ子のおそ松兄弟が来客する、と