「中日５−８ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）ヤクルトが１３安打８得点の猛攻で２連勝。首位を守った。初回にサンタナが左翼ポール際に９号ソロを放ち先制。二回に相手守備に乱れに乗じて２点目を奪うと、五回２死三塁ではサンタナの左前タイムリーで追加した。３−５と逆転された直後の八回に反撃。茂木の右前適時打で１点を返すと、２死二、三塁で岩田の一、二塁間深くへの内野安打で２者が生還し、再び試合をひ