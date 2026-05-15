■バレーボールSVリーグチャンピオンシップ 決勝（15日、横浜アリーナ）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突2戦先勝の決勝・第1戦が行われ、レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪が2位の大阪ブルテオンに3ー1（26ー24、22ー25、25ー16、25ー23）で勝利し、連覇へ王手をかけた。SVリーグ頂上決戦は第1セットから一進一退の展開になった。