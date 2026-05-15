「中日５−８ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日・ボスラーの死球を巡り一触即発の事態となった。ヤクルト３点リードの九回、キハダがボスラーに死球。すぐに謝ったが、中日・井上監督の怒りが爆発し、指を立ててベンチを飛び出した。両軍コーチ陣も続き、球場は騒然となった。井上監督はコーチに止められて下がり、ヤクルトに在籍していた中日・嶋ヘッドらが間に入り、騒動はおさまった。この日は細川が２打席連