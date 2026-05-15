お菓子や調味料のパッケージが変更されるなど、生活に身近な商品に影響が出ている「ナフサ不足」。災害物資の材料調達が急務のようです。【写真で見る】夏の必需品ナフサショック災害物資も安定供給の見通し立たず南波雅俊キャスター:このナフサの供給不足、夏の必需品にも影響が及んでいます。岡山県の倉敷市にある「萩原工業」では、アウトドアで使うようなレジャーシートや、ブルーシートなどを製造しています。商品のほとん