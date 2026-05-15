森三中・大島美幸（46）、ガンバレルーヤよしこ（35）まひる（32）のユニット「MyM」（マイムー）が15日、都内でデビュー2周年記念ライブを行った。「君は1000％」「超NAMAIKI」などを披露し、Miyuki（大島）は「誰が疲れるの早いだ！」と開始早々詰めかけた観客にツッコみを入れた。「2周年ライブということで、2年前はヘラヘラして、何の覚悟もなく立っていました。でも2年たってこれでは駄目だなと。一切のライブに呼ばれなくな