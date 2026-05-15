15日午後、上越市の住宅で火事がありました。ケガ人はいないということです。火事があったのは上越市寺町の山本猛さんの住宅です。警察や消防によりますと、15日午後1時15分、「家から煙が出ている」と目撃者から消防に通報がありました。消防車8台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で山本さんの住宅1棟が燃えたほか、近くの建物にも延焼しました。ケガ人はいませんでした。【近所の人】「家にいてぱち