COX2が、本日5月15日に配信リリースした新曲「コイトカアイトカ」のMVを公開した。 （関連：森川葵咲樹、メコン、Hammer Head Shark、COX2、LNGSHOT……編集部が選ぶ「いま、出会ってほしい」音楽たち） 本MVは、映像ディレクター Danが監督を担当。妄想したり、勝手に傷ついたり、少しのことで舞い上がったりする、恋をした女の子をまっすぐに表現した映像に仕上がっている。 ■「コイトカアイトカ」監督 Dan