◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人が今季初の完封勝ち＆４連勝で３位に浮上した。先発・井上は３回まで完全投球。４回は先頭・三森に中前打を許したが、直後にけん制で刺すなどで得点を与えなかった。唯一得点圏に走者を背負ったのは７回。先頭・度会の二塁打と筒香の四球で無死一、二塁を招いたが、後続を断ち、ピンチをしのいだ。８回３安打無失点の快投で白星を手繰り寄せた。打線は５