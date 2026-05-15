１５日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。この日の番組には自ら選手たちの名前を呼び上げた森保一監督が生出演。今回の２６人について「一言で表現すると？」と聞かれると「臨機応変な戦い方ができるチーム。個の力はもちろん、みんな輝きを持ってるんですけど、いろんな