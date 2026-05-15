◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムは西武先発・平良を攻略できず、今季３度目のゼロ封負け。連敗で借金は２となった。平良の１５０キロ台中盤の球威ある真っすぐと、切れ味鋭い変化球に苦戦。７回までに５四球を選び塁上はにぎわせたが、散発の２安打と決定打が出なかった。２つの併殺打もあり、最後まで三塁を踏めなかった。先発の達は５回まで１安打無失点と、平良との投手戦を演出