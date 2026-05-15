◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス第１日（１５日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）ツアー１勝の高野愛姫（あいひ、富士住建）が１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６６をマーク。６アンダーで穴井詩（ゴルフ５）と並ぶ首位に立った。インの前半で３つ伸ばして後半へ。チャンスを決め切れない場面もあったが、最大の見せ場は最終９番パー４で訪れた。残り１３２ヤードの第２打。９アイアン