◆大相撲▽夏場所７日目（１４日、両国国技館）大関・霧島（音羽山）が無傷の６連勝を挙げた。平幕・王鵬（大嶽）の圧力で寄られたが、左下手が命綱となり土俵際で残した。激しい攻防の末に、両手で引いた一枚まわしを握った。相手を崩して最後は寄り切り。「ああいう体勢になってしまった」と反省した。本人に加え、八角理事長と幕内後半戦の尾上審判長（元小結・浜ノ嶋）は「危なかった」と口をそろえた。琴栄峰が敗れ単独