◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルトは３―５の８回に一挙３点を奪うと、９回にも２点を加えて今季１２度目の逆転勝ちを飾った。貯金は今季最多タイの１０となった。劣勢をはねのけた。２点リードの７回に荘司が板山に逆転満塁弾を浴びた。嫌なムードが漂う中でもベンチは誰一人諦めていなかった。８回。先頭の内山が左中間フェンス直撃の二塁打でチャンスメイクすると、１死二塁