◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日は１分けを挟み、今季３度目の４連敗となった。１日以来の借金１２。今季ワーストの「１３」に迫り、首位とのゲーム差も最大タイの１１に逆戻りとなった。打線が序盤に再三の拙攻。初回無死満塁で細川、ボスラー、高橋周が凡退すると、４回まで毎回先頭打者が出塁して得点圏に進みながらもホームが遠かった。５回は２死から一、二塁をつくったが、無