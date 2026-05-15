◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルトのホセ・キハダ投手がまた球団史に名を刻んだ。８―５の９回に登板。１死一塁からボスラーに死球を与え、チームでこの試合３死球となったことで中日・井上監督がベンチを出ながら３本指を立てて声を荒げると、両軍コーチ、選手が本塁付近に集まりかける一触即発の場面もあったが、続く２人の打者を連続三振に切った。１回を無失点に抑えて１３セー