サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、ケガのためこの日発表された日本代表メンバーから漏れたMF三笘薫（28＝ブライトン）についてコメントした。攻撃の軸と期待された三苫は9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが判明し、森保監督も招集を断念した。森保監