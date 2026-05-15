阪神は１５日の広島戦（甲子園）に０―２で敗北。今季初の完封負けで２連敗を喫した。中５日で臨んだ先発・大竹耕太郎投手（３０）は３回まで走者を許しながらも無失点投球。しかし４回二死から難敵・モンテロに内角高めのスライダーを完璧に仕留められた。打った瞬間の打球は左翼席中段に突き刺さる先制ソロ。マウンド上では悔しげな表情を浮かべた。さらに１点ビハインドの６回には味方の失策から痛い失点を許した。先頭・