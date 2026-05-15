中日は１５日のヤクルト戦（バンテリン）に５―８で敗れて今季３度目の４連敗。借金は「１２」に膨らんだ。中日先発・柳は初回、サンタナに先制アーチを許すと、２点ビハインドの５回にはまたもサンタナに適時打を許し０―３。「自分の未熟な部分がたくさん出ました。反省をいかして次頑張ります」。６回６安打３失点でマウンドを降りた柳は肩を落とした。１―３で迎えた７回二死満塁の場面で板山祐太郎内野手（３２）が右翼