◇パ・リーグオリックス3─6ロッテ（2026年5月15日ZOZOマリン）一時3点差を追いつくも敗れ、ロッテ戦の連勝は4で止まったオリックス・岸田監督は「こういう試合を勝ちきれるようにやっていかないといけない」と苦い表情を浮かべた。3点劣勢の6回に森友の2点適時二塁打などで同点。チーム20イニングぶりの得点で試合を振り出しに戻したが、7回に3番手・山崎が2死から連打を浴び、3番・西川に3ボールから甘く入った直球を