◇セ・リーグ巨人2―0DeNA（2026年5月15日東京ドーム）危険スイング適用となるシーンがあった。7回2死無走者で打席に立った浦田俊輔内野手は1ボール2ストライクからの4球目、DeNAの左横手投げの岩田の外角へのスライダーに食らいつくようにバットを出したが、両手からバットがすっぽ抜け、投手前に転がった。ファウルとなったが、これが危険スイング適用となった。場内が騒然となる中、芦原英智球審は場内マイクで「た