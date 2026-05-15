サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、この日発表された日本代表メンバーについてコメントした。スポーツコーナーの冒頭で登場。「大和魂を持って、ワールドカップ、一緒に戦って下さい」と、テレビの向こうのサポーターに呼びかけるように話した。26人の中には、DF長友佑都（39＝FC東京）の名前も。日本代表として単独最