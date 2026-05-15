◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）15日に出場選手登録されたばかりの阪神・石黒佑弥投手が、7回に2番手として登板し、1回無失点。昇格即0を刻んだ。「練習してきたので、それが出たのかなと思う」振り返ったのは7回1死一塁の場面。自身の前、やや三塁側に転がった打球を処理し、1回転して二塁へ。好フィールディングを披露した。それでも、1安打1四球で無失点という内容には納得していない。「結果も大