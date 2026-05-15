人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』公開初日舞台あいさつが15日、都内で行われ、出渕裕監督、キャラクター原案のゆうきまさみ氏、脚本・シリーズ構成の伊藤和典氏、エンディングアーティストの永井真理子が登壇。押井守監督の言葉が明かされたことをきっかけに、本作の属性について語った。【写真】これは貴重…真剣にトークをする出渕裕監督＆ゆうきまさみ氏らこの日