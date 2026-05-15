◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-5 中日（15日、バンテリンドーム）初回からビハインド展開とされていた中日。一時はリードを奪い返すも、ヤクルト打線の反撃を浴び敗れました。この日の先発は柳裕也投手。初回からサンタナ選手の一発を浴び、先制を許します。その後も2回には味方のエラーなども絡み失点。5回にも失点を重ねる中、打線は対する先発・高梨裕稔投手の前につくった再三の好機を生かし切れず、無失点イニングを続けま