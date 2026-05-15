＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】土俵下でキャッチ！反響呼んだ予想外の光景前頭十一枚目・宇良（木瀬）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を上手投げで下した一番、勢い余った宇良が客席へダイブした際、控えていた前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が“キャッチ”するファンほっこりな瞬間があった。予想外の光景に反響が相次いだ。立ち合い頭を下げて低い姿勢で攻めた宇良。右おっつけから上手