お金があっても不安に感じる理由とは!?「お金がない、貯金ができない」ということで悩む人からすれば、1億円や5000万円など、まとまった預貯金や財産がある人は、お金の不安はないと思うかもしれません。しかし、他の人からすると「冗談でしょ？」と贅沢な悩みのように思うかもしれませんが、本人からすると、必ずしも満足しているわけではなかったり、本気で不安を感じていたりします。不安をあまり感じることがない、幸せなお金