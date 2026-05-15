言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、金融の仕組みに関わる言葉、急ぎの用件で利用する郵便サービス、そして理数系や自然界で重要な概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。り□□□□たつき□□せいヒント：郵便物を通常よりも早く届けるため