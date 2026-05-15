「無理してでも頑張るのが当たり前」になっていませんか？ 実はその空気、生理痛に苦しむ人たちを長年追い込んできたものと同じかもしれません。見た目ではわからない痛みは軽視されやすく、「それくらいで？」という無理解を生みがちです。本記事では、NHK「あさイチ」でもおなじみの博多大吉さんと産婦人科医・高尾美穂先生が語り合った書籍『ぼくたちが知っておきたい生理のこと』（辰巳出版）より一部を抜粋・編集。大吉さんの