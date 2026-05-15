野性的なフェロモンを放つグラビアアイドルの山田あいさん（22）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。野性的かつ圧倒的なフェロモンを放つグラビアを披露。オトナの色気あふれる表情にも注目です。【写真】90センチバストをリボンで隠したトップレス姿山田あいさんが恥じらい開脚ポーズPARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グ