中学受験の塾に通い始め、宿題の難しさに親子で途方に暮れてしまう……。そんな光景は珍しくありません。実はその原因、お子さんの能力不足ではなく、塾で使用している「テキスト」が目標に対してオーバースペック過ぎることにあるかもしれません。合格実績だけで塾を選びがちですが、実は「テキスト選び」こそが合否を分けるポイント。今回は、『本当にかしこい子になる！勉強メンタルの育て方』（ウェッジ）など多くの著作を持つ