「ハイブリッド米の父」と呼ばれる中国工程院院士の故・袁隆平（ユエン・ロンピン）氏の元で5年間学んだ鄺翡婷（クアン・フェイティン）博士が研究の成果を紹介する動画をアップした。動画には、新疆ウイグル自治区のアルカリ性の砂地が広がる砂漠で、ライコムギが人の背丈よりも高く、すくすくと育っている様子が映っている。鄺博士はライコムギの特性について、「食糧にも飼料にもできる農作物で、やせた土地