Photo: 富沢ビル 観葉植物はインテリアの大事な要素だけど、気を抜くと水をあげ忘れ、いつしか植物の元気が失くなってしまいがち。自分もこれまで、一体いくつの植物たちを枯らしてしまっただろう…。そこで導入した水やりチェッカー「SUStee（サスティー）」（Mサイズ458円）が、水やり忘れ防止の最強のパートナーでした。いつあげればいい？ を解決