俳優の高橋文哉（25）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良から回復し、仕事を再開していることを報告した。12日深夜放送の「高橋文哉のオールナイトニッポンX」を体調不良で欠席していた。「ご迷惑とご心配をおかけした関係者各位の皆様、ファンの皆様。これまで通り元気にお仕事させて頂いております。いつもありがとうございます」「お仕事の方再開させて頂いております」とつづり、仕事を再開して