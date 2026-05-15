【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、大統領専用機内で記者団に、北京で行われた中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で北朝鮮問題について話し合ったと明らかにした。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記について、「非常に良好な関係にある」と語ったが、詳細については説明しなかった。