【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、米中首脳会談について、大統領専用機内で記者団に「台湾問題について議論したが、何も約束しなかった」と語った。中国の習近平（シージンピン）国家主席から台湾を防衛するかどうかについて問われ、「それについては話さない」と応じたという。米国の台湾への武器売却については、習氏が議題として持ち出したと説明し、「詳細にわたり議論した。最終的な決定は私が下す